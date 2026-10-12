Нова атака срещу летище в Саудитска Арабия, един човек загина

Един човек е загинал, а други 11 са пострадали при поредната атака срещу международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд. Жертвата е пакистански гражданин, съобщи саудитската Агенция за гражданско въздухоплаване, цитирана от Ройтерс.

Нападението, извършено в неделя, е причинило и материални щети, чийто размер тепърва ще бъде установен.

Според ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция, подкрепяща международно признатото правителство на Йемен, неидентифициран снаряд е поразил четвъртия пътнически терминал на летището, предизвиквайки пожар.

Информацията беше потвърдена от говорителя на коалицията генерал Турки Ал Малики.

Две нападения за два дни, десетки жертви

Това е втората тежка атака срещу летището в Рияд в рамките на два дни. При предишното нападение в събота са загинали 12 души, а повече от 300 са били ранени.

След поредицата удари йеменските бунтовници хуси официално поеха отговорност за няколко операции срещу летищата в Рияд и Дамам, както и срещу ключови обекти от енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

В изявление, цитирано от Франс прес, групировката съобщи, че е осъществила четири мащабни военни операции в рамките на 24 часа, използвайки балистични и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати.

По твърдения на хусите ударите срещу международното летище в Рияд са били нанесени на три етапа, започвайки от петък вечерта.

Под прицел са и съоръжения на Saudi Aramco

Бунтовниците заявиха, че са атакували и два обекта на саудитския енергиен гигант Saudi Aramco.

Става въпрос за газовото съоръжение в Шугадам и рафинерията в Танаджиб, разположени в източната част на кралството.

Хусите поеха отговорност и за удари срещу международното летище в Дамам.

„Ударът порази целта си директно и доведе до смущения във въздушния трафик на летището“, заяви военният говорител на групировката Яхя Сари.

Според информация от официалния сайт на летището множество пристигащи и заминаващи полети са претърпели закъснения.

Междувременно саудитската военна коалиция съобщи, че е прехванала и свалила дрон в източната част на страната.

Хусите предупредиха: Саудитските летища не са безопасни

На фона на ескалацията йеменските бунтовници отправиха ново предупреждение към пътниците, летищния персонал и авиокомпаниите.

Те заявиха, че летищата в Саудитска Арабия не могат да бъдат смятани за безопасни, като посочиха единствено тези в свещените за исляма градове Мека и Медина като изключение.

Предупреждението идва след поредица от атаки, довели до човешки жертви, материални разрушения и нарушения във въздушния трафик.