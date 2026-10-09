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Хутите атакуваха летище в Саудитска Арабия, трима души загинаха

Хутите атакуваха летище в Саудитска Арабия, трима души загинаха
АР/БТА

При нападенията са били ранени и редица саудитски граждани

Трима саудитски граждани са загинали при две атаки срещу международното летище в Рияд, съобщиха авиационните власти на Саудитска Арабия, цитирани от BBC.

Информацията идва, след като йеменските бунтовници хути обявиха, че са атакували летището с балистични ракети.

При нападенията са били ранени и редица саудитски граждани, както и жители на страната от различни националности, съобщи Генералният орган за гражданска авиация в публикация в социалната мрежа Екс.

Според официалната информация първата атака в четвъртък е била насочена срещу летището, а втората е поразила самолет на националния авиопревозвач „Саудия“. Сред загиналите е и един от пилотите на авиокомпанията.

Властите съобщиха, че въздушният трафик вече се е нормализирал.

Хутите, които са подкрепяни от Иран, заявиха, че са изстреляли две балистични ракети по летището в Рияд. Групировката съобщи и за нападения срещу летище в град Наджран, близо до границата с Йемен, както и срещу военновъздушната база Хамис Мушаит. Саудитските власти не са потвърдили информацията за тези допълнителни атаки.

Новите жертви идват след нападения срещу две саудитски летища на 6 и 7 октомври. При атаката срещу международното летище Абха са загинали двама души, а 28 са били ранени, съобщиха авиационните власти в сряда. Друг човек е загинал при нападение срещу летище „Крал Халид“ в Рияд.

Атаките се извършват на фона на засилващите се сблъсъци между правителствените сили в Йемен, подкрепяни от Саудитска Арабия, и хутите, които контролират голяма част от северозападната част на страната.

Военният говорител на хутите заяви, че предишните нападения срещу саудитските летища са били в отговор на действията на Рияд срещу Йемен. По думите му през предходните 24 часа са били извършени 60 въздушни и ракетни удара срещу страната.

Групировката обяснява атаките си с подкрепата на Саудитска Арабия за йеменските правителствени сили в продължаващата гражданска война.

Конфликтът се изостри през последните седмици, след като хутите предприеха офанзива и установиха контрол над стратегически важни райони по крайбрежието на Червено море. Сред тях е пристанището Моха, разположено в района на протока Баб ал-Мандаб – ключов маршрут за международното корабоплаване.

Йеменските проправителствени сили впоследствие заявиха, че са осигурили контрола над протока в южната част на Червено море.

Саудитска Арабия оглави военна коалиция през 2015 г., след като арабски държави се обединиха в опит да спрат настъплението на хутите срещу международно признатото правителство на Йемен. През 2022 г. беше постигнато временно примирие след години на въздушни удари и сухопътни боеве, довели до смъртта на стотици хиляди хора и до една от най-тежките хуманитарни кризи в света.

Неофициалното прекратяване на огъня започна да се разпада през юли. Хутите обявиха „морско ембарго“ срещу Саудитска Арабия и започнаха ракетни и дронови атаки срещу летища, петролни съоръжения и танкери в Червено море. Те твърдят, че действията им са ответна мярка срещу продължителната саудитска блокада и въздушен удар по летището в Сана.

 
 
 

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