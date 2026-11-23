Осъждаме агресивните действия и опитите за възпрепятстване на строителните дейности по изграждането на спортни съоръжения за учениците от 142 основно училище „Веселин Ханчев“ и 203 профилирана езикова гимназия „Свети Методий“ в район „Красно село“, съобщиха от Столична община (СО), предаде БТА.

От Общината посочиха, че още при стъпването на терен работниците са били посрещнати със заплахи, а през нощта всички ограждения на строителната площадка са били премахнати и прибрани.

,,Подобни действия не само възпрепятстват работата, но и създават рискове за безопасността на обекта. За случаите са уведомени органите на реда“, допълниха от СО.

Тези съоръжения ще дадат възможност на учениците да спортуват и да провеждат часовете си по физическо възпитание в подходяща среда. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост, а след приключване на строителните дейности съоръженията ще бъдат отворени и за жителите на района. Така инвестицията ще носи полза не само на учениците, но и на цялата местна общност.

Строителните дейности могат да създават временни неудобства, но те не могат да бъдат оправдание за вандализъм, заплахи и посегателства върху имущество, подчертаха от Общината.

Оттам призоваха гражданите да изразяват несъгласието си по законен и конструктивен начин, без да възпрепятстват проекти, които създават дългосрочни ползи за цялата общност.