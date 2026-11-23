Русия ще инвестира 47 милиарда рубли (около 576 милиона долара) в строителството на два железопътни ферибота, за да гарантира безпроблемното снабдяване на балтийския си ексклав Калининград на фона на растящото напрежение в региона. Новината беше съобщена от руския премиер Михаил Мишустин, предаде Ройтерс.

Разположена между членките на ЕС и НАТО Полша и Литва, Калининградска област разчита все повече на морските доставки от 2022 г. насам, когато Вилнюс наложи европейските санкции и спря сухопътния транзит на ключови стоки, сред които и строителни материали.

„Калининградска област има специфично географско положение, а поради незаконните действия на някои държави прекъсването на логистичните вериги и опитите за транспортна блокада затрудняват работата на предприятията в района“, коментира Мишустин.

Планира се новите плавателни съдове да заработят през 2030 г. по маршрута между пристанището Уст Луга в Ленинградска област и калининградския порт Балтийск. Премиерът уточни, че основната част от финансирането ще дойде от руския фонд за извънредни ситуации.

Решението на Москва идва броени дни след като в събота свързваният с руските военни товарен кораб „Спарта II“ беше поразен от дронове и се запали в Балтийско море по време на курс към Калининград – инцидент, който финландските военни определят като вероятна украинска атака. Напрежението в района се засили допълнително и на 21 ноември, когато губернаторът Алексей Беспрозванних обяви тревога за дронове заради засечен „подозрителен обект“ близо до границата с Литва. Още през септември пък Русия изпрати документ до НАТО с предупреждение, че би използвала ядрено оръжие, ако алиансът се опита да изолира ексклава.

Данните на Ройтерс показват драстична промяна в логистиката на региона: докато през 2021 г. по море са пристигали едва 8% от товарите за Калининград, днес морският транспорт поема над половината от всички доставки. В момента линията между ексклава и континенталната част на Русия се обслужва от около 30 кораба, четири от които са железопътни фериботи.