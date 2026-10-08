Литва изпраща до 100 военни за охрана на границата с Калининград

Литва предприема превантивни мерки за засилване на охраната по границата си с руската Калининградска област, съобщи министърът на вътрешните работи Мартинас Кателинас, цитиран от ДПА.

Кателинас е поискал от министъра на отбраната Робертас Каунас военнослужещи да подпомогнат граничните служители. Той уточни, че ситуацията по границата остава спокойна и решението не е продиктувано от непосредствена заплаха.

Каунас е одобрил изпращането на армейски части и е заявил пред литовското радио, че в охраната ще участват до 100 военнослужещи. Те се очаква да останат в района за няколко седмици, като броят им и продължителността на мисията могат да бъдат променени според развитието на ситуацията.

Литва е член на ЕС и НАТО и има граници с руската Калининградска област и Беларус, който е близък съюзник на Москва. След началото на руската инвазия в Украйна Вилнюс разглежда сигурността в региона като особено чувствителен въпрос.

Като един от поводите за решението двамата министри посочиха инцидент на границата между Латвия и Беларус. При него маскирани лица са направили предполагаем опит да прехвърлят незаконно група мигранти през границата.

По думите на Каунас решението е свързано и с общата обстановка със сигурността в региона, както и с признаци за възможна руска мобилизация.