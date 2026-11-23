Държавите членки на Европейския съюз одобриха официално бюджета на Общността за 2027 г. Той е последният годишен бюджет в рамките на настоящата Многогодишна финансова рамка за периода 2021–2027 г.

Споразумението за финансовата рамка беше постигнато предварително на 11 ноември в хода на преговорите между Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Предвидените бюджетни ангажименти възлизат на 199,7 млрд. евро, докато общият размер на плащанията достига 211,5 млрд. евро.

За да влезе окончателно в сила, бюджетът трябва да бъде одобрен и от Европейския парламент. Гласуването се очаква да се проведе на 25 ноември.

Най-голям дял от средствата е предвиден за политиките за сближаване, устойчивост и ценности – общо 75,76 млрд. евро. За природни ресурси и околна среда са отделени 57,11 млрд. евро, а за единния пазар, иновациите и цифровизацията – 22,01 млрд. евро.

Бюджетът предвижда още 15,54 млрд. евро за съседство и международни отношения и 13,87 млрд. евро за европейската публична администрация. За управление на миграцията и границите са заложени 5,81 млрд. евро, докато разходите за сигурност и отбрана възлизат на 3,08 млрд. евро.

Сред основните приоритети са подкрепата за европейските региони, земеделието, научните изследвания, иновациите и укрепването на сигурността. Предвидено е финансиране и за Украйна чрез съществуващите европейски инструменти за подкрепа.

В сравнение с бюджета за 2026 г. поетите ангажименти се увеличават с 2,2%, а плащанията – с 4,6%. Договорени са и допълнителни средства за програми като „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, хуманитарна помощ и военна мобилност.

След официалното одобрение от държавите членки на ЕС на 23 ноември бюджетът трябва да получи и окончателното одобрение на Европейския парламент. Гласуването е насрочено за 25 ноември 2026 г., а новата финансова рамка ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г.