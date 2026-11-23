Милан уреди привличането на спортният директор на Айнтрахт Франкфурт Маркус Крьоше, съобщава Флориан Плетенберг. Германският специалист ще бъде новият Футболен директор на "росонерите".

Двата клуба са се договорили, като италианският гранд ще плати откупната клауза в размер на 5 млн. евро в договор на Крьоше с "орлите".

Маркус Крьоше ще започне работа в Милан от 1 януари 2027 година.

Германецът е един от най-отличаващите се спортни директори през последните години. Крьоше генерира сериозни приходи в касата на Айнтрахт от продажби на футболисти, взети за ниски суми или със свободни агенти. Сред тях са Рандал Коло Муани и Омар Мармуш.