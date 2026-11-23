Мащабна полицейска операция срещу предполагаеми злоупотреби при издаването на ТЕЛК решения се провежда днес в няколко части на страната. Първоначално беше съобщено за 9 задържани в София, но по-късно броят им нарасна до 14. Сред тях са четирима лекари, петима посредници и хора, за които се твърди, че са ползвали фалшиви решения.

Акцията се провежда в София, Разград и района на Мездра.

Едно от местата, на които се извършват действия на разследващите, е Първа градска болница в София. Изземват се компютри и документи, а разследването е насочено към установяване на начина, по който са били изготвяни и издавани спорните експертни решения. По неофициална информация проверката е свързана с данни за схема, при която хора от различни райони са били насочвани към конкретни медицински комисии.

Акцията идва на фона на все по-острия обществен дебат за функционирането на системата ТЕЛК. Проблемът с фалшивите или неправомерно издадени решения има две страни.

От една страна, подобни практики могат да водят до сериозни загуби за държавния бюджет заради неправомерно получавани пенсии, помощи и други социални плащания. От друга, те подкопават доверието към хората, които действително имат нужда от подкрепа.

Именно затова здравният икономист Аркади Шарков коментира, че злоупотребите трябва да бъдат пресичани, но без да се превръщат в публично шоу.

„Подобен тип злоупотреби трябва да бъдат парирани и контролът да бъде затегнат, но не трябва да се прави шоу от това“, заяви Шарков пред БНР.

Според него подходът трябва да бъде професионален и насочен към дисциплиниране на системата, без предварително да се стига до публично заклеймяване на медицински специалисти.

Според експерта особено важно е да не се създава допълнително напрежение около медицинските специалисти, които работят в системата.

„Излишно ще бъде, ако започнат да се огласяват имена“, посочи Шарков, като подчерта, че когато има данни за нарушения, те трябва да бъдат проверени и доказани по съответния ред. Това е важно и за самите хора с увреждания. За тях ТЕЛК решението не е просто административен документ. То може да бъде свързано с достъпа до инвалидна пенсия, финансова подкрепа, социални услуги, лична помощ и други права. Затова всяко съмнение, че системата може да бъде „уреждана“ срещу заплащане, поставя под въпрос доверието в целия механизъм.

Към момента няма публично обявени окончателни данни за всички участници, размера на евентуалните финансови щети или броя на решенията, за които разследващите смятат, че са издадени неправомерно. Не е съобщено и на всички задържани дали са повдигнати обвинения.

Разследването трябва да установи дали става дума за отделни случаи или за по-организирана схема с участие на лекари, посредници и ползватели на фалшиви решения.

Случаят поставя и по-широкия въпрос за реформата в ТЕЛК. На фона на увеличаващия се брой експертни решения и нарастващите разходи за инвалидни пенсии и социална подкрепа държавата е изправена пред необходимостта едновременно да затегне контрола и да гарантира, че хората с реални увреждания няма да бъдат затруднявани допълнително.

Защото ефективната реформа не би трябвало да означава повече препятствия за нуждаещите се, а по-сигурна система, при която фалшивите решения се спират, а реално нуждаещите се получават навреме подкрепата, която им се полага.