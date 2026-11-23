Кибератака срещу Ла Лига доведе до изтичане на лични данни
Пробивът е засегнал платформа за фенове и информация, свързана с футболните клубове. Испанската лига все още установява пълния обхват на инцидента
Лични данни са били източени от една от дигиталните платформи на Ла Лига при кибератака между 14 и 16 ноември. За инцидента съобщи испанската футболна лига, цитирана от Ройтерс.
Според организацията пробивът е засегнал лични данни в платформа, предназначена за привърженици, както и информация, свързана с футболните клубове. Проверката трябва да установи какви точно данни са били компрометирани и какъв е мащабът на изтичането.
Ла Лига е установила атаката на 16 ноември и е предприела мерки за ограничаване на пробива. Лигата е уведомила Испанската агенция за защита на данните и е подала сигнал до Централния отдел за борба с киберпрестъпността към Националната полиция.
Междувременно екипът по сигурността на Ла Лига анализира активността в засегнатата платформа, за да изясни обхвата на атаката. Организацията е засилила наблюдението и върху дигиталните си услуги с цел да предотврати нови пробиви.