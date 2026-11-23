Националният отбор на България по баскетбол за мъже започна подготовка за предстоящото си домакинство срещу Дания от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година.

Заниманието се проведе в столичната зала "Триадица".

От списъка отпадна баскетболистът на Рилски спортист Мирослав Васов, който е контузен. Часове преди мача с Дания към отбора ще се присъединят звездите на Олимпиакос Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

Съставът ще продължи подготовката си в състав Константин Тошков, Лъчезар Тошков, Павлин Иванов, Александър Стоименов, Александър Матушев, Борислав Младенов, Стефан Михайлов, Цветомир Чернокожев, Йордан Минчев, Николай Михайлов и Емил Стоилов.