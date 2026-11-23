Костен материал от останките, приписвани на цар Самуил и негови предполагаеми родственици, може да бъде изпратен за генетични изследвания в Института „Макс Планк“ в Германия до края на 2026 г. Това съобщи пред БТА проф. Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН.

С германския институт вече е постигнато принципно съгласие за сътрудничество. Предстои да бъдат уточнени условията и сроковете за работа и да бъдат получени необходимите разрешения. По думите на Вагалински за изследването се очаква разрешение и от Министерството на културата.

„До края на годината би трябвало да стане“, каза археологът за изпращането на костния материал. По думите му резултатите от подобни изследвания обикновено отнемат около шест месеца. Срокът зависи от състоянието на останките и от това колко генетичен материал е запазен в тях. При недостатъчно количество или качество може да се наложи вземането на допълнителни проби.

„Тези хора са погребани преди хиляда години и костите са загубили много от своето съдържание, което е важно за изследването“, обясни Вагалински. Целта на анализа е да установи дали хората, чиито останки ще бъдат изследвани, са били родственици.

Останките бяха пренесени от Солун в България на 3 октомври с военнотранспортен самолет „Спартан“. В подготовката и транспортирането на трите ковчега участваха проф. Людмил Вагалински, доц. Виктория Русева и докторантката Доника Йорданова.