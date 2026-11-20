На 3 октомври 2026 г. тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати в България с държавна церемония, съпроводена с 21 артилерийски салюта, и бяха положени в базиликата „Света София“.

Монетен двор на Българската народна банка отбелязва това историческо събитие, като отдава почит към владетеля, който до последния си ден защитава българската държавност, с лимитирана емисия възпоменателен медал „Цар Самуил“.

Медалът е част от изключително лимитирана серия от едва 500 броя, като индивидуалната номерация по канта гарантира абсолютната уникалност на всеки екземпляр.

Отсечен е от 1 тройунция чисто сребро (проба 999,9) в матово качество, с висок релеф и изключителна прецизност на детайла. Фината благородна патина подчертава дълбочината на изображението и придава на изделието автентичен, състарен вид.

Лице (аверс): Авторско изображение на цар Самуил, съчетано с герба на рода Комитопули и базиликата „Свети Ахил“.

Гръб (реверс): Изображение на базиликата „Света София“.

Монетен двор на Българската народна банка гарантира обявения максимален тираж.

„Този възпоменателен медал е нашият знак на почит към паметта и държавническия завет на цар Самуил – символ на несломимия български дух, изсечен в лимитирана серия от 500 уникални екземпляра“, посочват от Монетен двор ЕАД.

Колекционерите и ценителите на българската история могат да изберат предпочитан номер или да закупят възпоменателния медал, като се свържат с търговския отдел на Монетен двор (тел.: 02/ 807 18 67, имейл: sale@mint.bg) или направят поръчка директно в е-магазина на www.mint.bg.