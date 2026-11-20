14-годишното момче, което бе в тежко състояние след инцидент с електрическа тротинетка в Силистренско, е починало.

Произшествието е регистрирано на 16 ноември по пътя, свързващ Дулово и село Черковна.

На тротинетката пътували две момчета, като управлението било поверено на 14-годишното момче. То загубило контрол над превозното средство, вследствие на което двамата паднали на пътя.

В резултат на инцидента водачът получил тежка телесна повреда и бил транспортиран в болницата в Силистра, където по-късно издъхнал. Другото момче се разминало с леки наранявания.

Назначени са съдебномедицинска и други експертизи. По случая е образувано досъдебно производство.