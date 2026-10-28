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Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Предложението идва след консултации с експерти и широко обществено обсъждане, в което са се включили над 340 000 граждани

Унгарското правителство подготвя значително по-строги правила за използването на електрически тротинетки. Предложението идва след консултации с експерти и широко обществено обсъждане, в което са се включили над 340 000 граждани.

За предстоящите промени съобщи премиерът Петер Мадяр, цитиран от унгарската информационна агенция МТИ.

В публикация във Facebook министър-председателят обяви, че кабинетът възнамерява да въведе по-строги изисквания за движението с електрически тротинетки, като подробностите за конкретните мерки ще бъдат представени скоро.

Над 340 000 души се включиха в обсъждането

Подготовката на новите правила започна през юли, когато Министерството на транспорта и инвестициите организира национално проучване, посветено на безопасността по пътищата.

Целта беше да се съберат мненията на гражданите за необходимите законодателни промени и мерките срещу опасното поведение на пътя.

През септември министърът на транспорта и инвестициите Давид Витези съобщи, че в допитването са участвали повече от 340 000 души.

По-строги санкции за опасно шофиране

Освен регулациите за електрическите тротинетки общественото проучване обхвана и редица други проблеми, свързани с пътната безопасност.

Сред обсъжданите теми са по-суровите наказания за водачи, които системно нарушават правилата за движение, въвеждането на контрол върху средната скорост и мерките срещу незаконните улични гонки.

Специално внимание е отделено и на случаите на драстично превишаване на разрешената скорост.

Засега унгарските власти не са обявили какви конкретни ограничения ще бъдат въведени за електрическите тротинетки и кога новите правила ще влязат в сила.

Очаква се правителството да представи допълнителна информация за предстоящите промени в близко бъдеще.

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