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Андрей Гюров: Премиерът пак се хвърли на амбразурата!

Андрей Гюров: Премиерът пак се хвърли на амбразурата!

Кандидатът отрече да се е срещал с лидера на ДПС Делян Пеевски

С остър коментар по повод репликите на премиера Румен Радев излезе кандидат-президентът Андрей Гюров. В ефира на БТВ той заяви, че никой досега не си е позволявал да използва правителствената пресслужба за агитация.

Гюров категорично отрече и спекулациите, че е провел среща с лидера на ДПС Делян Пеевски. По повод друга информация, разпространявана в медиите, той заяви:

"Не знам от къде Радев се е сетил за националния празник, това не е било тема в кампанията. Президентската институция трябва да обединява българските граждани. Ако има дискусия за националния празник това ще стане на масата за дискусии"

Според Андрей Гюров в последния мандат на президентската институция (бел.ред. в мандата на Румен Радев), тя се е използвала за разединение на хората и като трамплин към изпълнителната власт.

Той отрече и твърденията, че е казал, че ще праща войски в Украйна.

"Никога не съм казвал нещо различно по отношение на войски в Украйна. Използването на тази тема по този начин от госпожа Йотова е недостойно."

Гюров подчерта и, че няма нищо в своето минало, от което да се смути и да наруши неговата емоционална стабилност.

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