Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мече се разходи по улица в Благоевград през нощта

Мече се разходи по улица в Благоевград през нощта
pixabay

Животното е заснето от охранителна камера край парк „Бачиново“.

Охранителна камера е заснела мече да се движи по улица „Преспа“ в Благоевград през изминалата нощ. Улицата се намира в непосредствена близост до парк „Бачиново“.

Директорът на зоопарка Димитър Иванов е потвърдил, че записът е автентичен и че животното е истинско, съобщава Struma.

Появата на мечето е обезпокоила живеещите в района, които се притесняват за безопасността си.

 Все още няма информация откъде е дошло животното и къде е майка му. По предположения на ловци мечето вероятно е слязло от близката гора в търсене на храна.

Още по темата

Мечка се появи край Симеоновския лифт на Витоша

Мечка се появи край Симеоновския лифт на Витоша

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

Жена срещна мечка на 5 метра от себе си: "Видя, че съм слабичка, и ме остави"

44 юристи настояват за по-тежки наказания по делото за жестокост към животни в Свищов

44 юристи настояват за по-тежки наказания по делото за жестокост към животни в Свищов

Мечка подгони автомобил край Сандански, общината предупреди жителите

Мечка подгони автомобил край Сандански, общината предупреди жителите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

Водещи

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

Генералният директор на сръбската обществена телевизия подаде оставка

  • Преди 16 минути
Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

Етър поднови договора на един от водещите си футболисти

  • Преди 20 минути
Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

Проверяват за замърсяване на Черно море след атаката край Шабла, корабът превозвал опасни товари

  • Преди 24 минути
Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

  • Преди 29 минути
Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

  • Преди 30 минути
Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

Областният управител на Варна: Всички моряци от ударения с дронове кораб са спасени

  • Преди 42 минути
104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

  • Преди 45 минути
Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

  • Преди 47 минути
Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

Семен Новиков развя българския трибагреник на върха напук на проблемите

  • Преди 48 минути
Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка

Симеоне подкрепи Хулиан Алварес: Не е лесно да поискаш прошка

  • Преди 49 минути
Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

Две големи търговски вериги са заплашени от глоби за най-малко 60 млн. евро

  • Преди 55 минути
МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

  • Преди 1 час
Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

Три години след смъртта му сестрата на Матю Пери проговори за зависимостите му в нов документален филм

  • Преди 1 час
ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

  • Преди 1 час
Милан е близо до нов договор с ключов играч

Милан е близо до нов договор с ключов играч

  • Преди 1 час