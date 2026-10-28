Мече се разходи по улица в Благоевград през нощта

Охранителна камера е заснела мече да се движи по улица „Преспа“ в Благоевград през изминалата нощ. Улицата се намира в непосредствена близост до парк „Бачиново“.

Директорът на зоопарка Димитър Иванов е потвърдил, че записът е автентичен и че животното е истинско, съобщава Struma.

Появата на мечето е обезпокоила живеещите в района, които се притесняват за безопасността си.

Все още няма информация откъде е дошло животното и къде е майка му. По предположения на ловци мечето вероятно е слязло от близката гора в търсене на храна.