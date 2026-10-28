Български кораби са блокирани от седмици в Унгария, транспортният министър настоява за решение

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев настоя Унгария да осигури плавателни коридори за изтеглянето на българските кораби, които от седмици са блокирани в унгарския участък на река Дунав.

Въпросът е бил обсъден в телефонен разговор между Пеев и унгарския министър на транспорта и инвестициите Давид Витези, съобщиха от Министерството на транспорта.

Българската страна настоява за определяне на времеви прозорци, през които плавателните съдове да могат безопасно да преминат и да продължат по маршрутите си.

По-рано през деня транспортният министър проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на кораби.

Според превозвачите реката в засегнатия участък е плавателна, а основната причина за блокирането са ограниченията, наложени от унгарските власти заради дейности по удълбочаване на речното корито.

"За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си", заяви Георги Пеев.

Той подчерта, че е необходима ясна координация между институциите за осигуряване на безопасното преминаване на корабите.

Българското правителство следи ситуацията и е готово да постави въпроса пред европейските институции, ако не бъде намерено своевременно решение.