Български кораби са блокирани от седмици в Унгария, транспортният министър настоява за решение
Георги Пеев поиска от унгарските власти да осигурят възможност за безопасно преминаване по река Дунав
Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев настоя Унгария да осигури плавателни коридори за изтеглянето на българските кораби, които от седмици са блокирани в унгарския участък на река Дунав.
Въпросът е бил обсъден в телефонен разговор между Пеев и унгарския министър на транспорта и инвестициите Давид Витези, съобщиха от Министерството на транспорта.
Българската страна настоява за определяне на времеви прозорци, през които плавателните съдове да могат безопасно да преминат и да продължат по маршрутите си.
По-рано през деня транспортният министър проведе видеоконферентна среща с представители на Българската дунавска камара и собственици на кораби.
Според превозвачите реката в засегнатия участък е плавателна, а основната причина за блокирането са ограниченията, наложени от унгарските власти заради дейности по удълбочаване на речното корито.
"За нас е важно да бъде намерено практическо решение, което да позволи на българските превозвачи да продължат работата си", заяви Георги Пеев.
Той подчерта, че е необходима ясна координация между институциите за осигуряване на безопасното преминаване на корабите.
Българското правителство следи ситуацията и е готово да постави въпроса пред европейските институции, ако не бъде намерено своевременно решение.