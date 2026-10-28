Останки от руски ударен дрон "Геран" са открити край Царево

Останки от руския ударен тип дрон "Геран", са открити на българското Черноморие, в района на Царево. Министерството на отбраната потвърди, че части от безпилотен летателен апарат са иззети от военните, но не уточни техния произход.

За находката първоначално сигнализира Алекс Димов от подкаста "Трети март 1918", който публикува във Facebook снимки, изпратени му от негов познат. Според него останките са открити край къмпинг "Арапя".

На разпространените фотографии се вижда надпис "Геран" (Geran) – обозначение, използвано за руски ударни дронове. Русия използва безпилотни апарати от серията "Геран", разработени на базата на иранските "Шахед", за удари срещу украински градове и инфраструктура.

В отговор на запитване на OFFNews от Министерството на отбраната потвърждават, че на 21 октомври екип от Военноморска база Бургас е изпълнил задача по разузнаване и изземване на части от безпилотен летателен апарат, намерени на "Попския плаж" в Царево.

"Частите са транспортирани в района на базата", уточняват от ведомството.

Алекс Димов настоя за незабавна проверка и публично оповестяване на резултатите. Той постави въпроси за произхода на останките, обстоятелствата около появата им на българския бряг и евентуалните рискове за националната сигурност.