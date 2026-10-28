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104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова

104 сигнала до ЦИК за агитация на Радев в подкрепа на Йотова
ТАРАЛЕЖ

Членовете на комисията са разделени дали премиерът е нарушил Изборния кодекс

104 сигнала за предполагаеми нарушения на Изборния кодекс, свързани с агитация от страна на премиера Румен Радев в подкрепа на кандидата за президент Илияна Йотова, са постъпили в Централната избирателна комисия (ЦИК). Това стана ясно по време на днешното заседание на комисията.

Сигналите са свързани и с разпространено чрез официалните канали на Министерския съвет съобщение в подкрепа на Йотова. ЦИК продължава разглеждането им, като сред членовете ѝ има различни позиции дали е налице нарушение.

"Моето мнение като докладчик е, че няма нарушение, а и премиерът не е държавен служител", посочи докладчикът по случая.

Други членове на комисията обаче изразиха противоположна позиция.

"Не считам, че МС може да функционира като предизборен щаб и пресцентър. Допускането на подобен прецедент компрометира честността на вота", заяви представител на ЦИК.

Самият Румен Радев отново отхвърли обвиненията.

"Няма нарушение на Изборния кодекс с призива да се гласува за Илияна Йотова", заяви той в Народното събрание, като постави въпроса дали е отчетен моментът, в който е направено изявлението.

Сигнал за неотчетен глас в Елена

Междувременно гражданин от град Елена сигнализира за несъответствие в изборния протокол. Валентин Димитров разказа, че е гласувал за кандидата Борис Анзов, но първоначално срещу неговия номер в публикуваните резултати били записани нула гласа.

От ЦИК обясниха, че са установени технически несъответствия при вписването на резултатите, които вече са коригирани. След поправката в протокола са отчетени два гласа за кандидата.

Комисията припомни, че предизборната кампания за втория тур приключва в петък в полунощ. Образецът на бюлетината вече е утвърден, като кандидатските двойки запазват номерата си от първия тур.

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