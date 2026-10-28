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Турицов и Мауридес изведоха Динамо Батуми до финала за Купата на Грузия

Турицов и Мауридес изведоха Динамо Батуми до финала за Купата на Грузия
Facebook/ DinamoBatumi1923

Бившият нападател на ЦСКА отбеляза при обрата с 3:1 срещу Дила Гори, а българският защитник игра цял мач

Динамо Батуми се класира за финала за Купата на Грузия след победа с 3:1 над Дила Гори. Българският защитник Иван Турицов остана на терена през целия двубой, а бившият му съотборник в ЦСКА Мауридес се разписа за домакините.

Гостите поведоха в 30-ата минута чрез Шота Шекиладзе и се оттеглиха на почивка с гол преднина. След подновяването на играта обаче Динамо стигна до пълен обрат.

Мауридес възстанови равенството в 57-ата минута. Имран Улад Омар изведе тима от Батуми напред в 82-рата, а Дирк Карлсон оформи крайното 3:1 в последната минута на редовното време.

Във финала Динамо ще срещне Гагра, който отстрани Рустави с 2:1 в другия полуфинал. Решителният мач е предвиден за декември на стадион „Михаил Месхи“ в Тбилиси.

Начело на Дила Гори е познатият в България гръцки специалист Акис Вавалис. Той е бил треньор на Крумовград и Монтана, работил е като помощник в Локомотив Пловдив, а като футболист е носил екипа на Вихрен Сандански.

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