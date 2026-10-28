Спасеният екипаж на атакувания с дронове контейнеровоз пристигна във Варна

Екипажът на контейнеровоза „Контшип Джет“, който беше атакуван от три надводни дрона край нос Калиакра, пристигна във Варна. Всички моряци са спасени, като няма данни за загинали или ранени. Междувременно стана ясно, че корабът е превозвал горива и други опасни товари, а при атаката около 20 контейнера са паднали в морето.

Подробности за нападението и спасителната операция съобщи командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Френски военен самолет предупредил за приближаващите дронове

По думите на контраадмирал Михайлов патрулен самолет „Атлантик“ на френските Военноморски сили, изпълняващ наблюдателен полет над Черно море, първи е установил движението на безекипажните катери.

Първоначално са били засечени два дрона на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а впоследствие и трети, намиращ се на приблизително 50 морски мили от брега.

Дроновете са се придвижвали в западна посока към няколко търговски кораба.

„Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани. Информацията незабавно беше предадена на управлението на морския трафик с искане корабите да бъдат предупредени за опасност от атака с дронове“, обясни началникът на Военноморските сили.

Предупреждения са били отправени и директно към корабите в района по международния морски радиоканал 16.

Три удара по контейнеровоза край Калиакра

Първият удар срещу „Контшип Джет“ е нанесен около 12:00 часа, последван от още две атаки.

Нападението е извършено на около 16 морски мили източно от нос Калиакра, в прилежащата зона на България, но извън териториалните ѝ води.

При трите удара корабът е получил три пробойни от левия борд.

„И при трите атаки дроновете са приближили от източна посока, а ударите са нанесени от западната страна, откъм борда“, посочи контраадмирал Михайлов.

Той уточни, че дроновете са се движели със скорост около 26 възела.

Около 20 контейнера са паднали в морето

При нападението приблизително 20 контейнера са паднали зад борда на плавателния съд.

По информация на капитана сред превозваните товари е имало различни горива и други опасни вещества.

Заради опасността за корабоплаването Военноморските сили са разпространили предупреждения до останалите плавателни съдове в района.

Към момента няма информация дали падналите контейнери са причинили замърсяване на морската среда.

Въпреки сериозните поражения „Контшип Джет“ все още е на вода и продължава да дрейфува в района, където е бил атакуван.

Не е установено откъде са дошли дроновете

Контраадмирал Михайлов заяви, че засега няма данни за произхода на безекипажните катери.

„Не мога да кажа откъде идват, тъй като дроновете могат да дойдат отвсякъде. Не знаем откъде са дошли. Знаем само, че са били засечени там“, обясни той.

По думите му времето за реакция е било изключително кратко, а в непосредствена близост не е имало сили и средства, които да могат да прихванат и унищожат дроновете.

Навременното предупреждение помогнало за спасяването на моряците

Спасителната операция е започнала, след като френският самолет е подал информация, че екипажът напуска атакувания кораб.

Началникът на Военноморските сили подчерта, че предварителното предупреждение за опасността е било от решаващо значение за успешното спасяване.

„Екипажът беше предупреден, което, смятам, допринесе изключително много за това да няма жертви и всички да бъдат спасени“, заяви контраадмирал Михайлов.