Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Везенков блесна в Истанбул, Олимпиакос пречупи Бешикташ

Везенков блесна в Истанбул, Олимпиакос пречупи Бешикташ
АП/БТА

Българската звезда беше най-резултатен в мача, а Коди Милър-Макинтайър добави 7 асистенции за шестата победа на гръцкия тим в Евролигата

Олимпиакос постигна важен успех като гост на Бешикташ с 81:73 в двубой от осмия кръг на Евролигата. Александър Везенков поведе защитаващия титлата си гръцки тим с 16 точки, 5 борби и 2 асистенции, а Коди Милър-Макинтайър също се отличи с принос за победата в Истанбул.

Милър-Макинтайър завърши с 9 точки, 4 борби и 7 асистенции. Тайрик Джоунс и Донтей Хол добавиха по 15 точки за Олимпиакос, докато за домакините най-резултатен беше Джейлън Ноуел с 15.

Гостите взеха първата четвърт с 25:23 и увеличиха преднината си до 42:36 на почивката. Бешикташ обаче остана в мача и преди заключителната част изоставаше само с три точки - 58:61.

Турският отбор на два пъти поведе в последната четвърт - при 67:66 и 68:67. Олимпиакос отговори със серия от 11:0, след която си върна контрола и не позволи нов обрат.

Гръцкият тим вече има шест победи и две загуби и заема четвърто място в класирането. Бешикташ е 14-и с баланс от три успеха и пет поражения.

Още по темата

Александър Везенков поведе Олимпиакос към разгром с 40 точки разлика

Александър Везенков поведе Олимпиакос към разгром с 40 точки разлика

Евролигата избра Везенков за баскетболист №1

Евролигата избра Везенков за баскетболист №1

Везенков блесна с 25 точки при драма на Олимпиакос в Барселона

Везенков блесна с 25 точки при драма на Олимпиакос в Барселона

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Исторически обрат за Олимпиакос, Везенков се изкачи във вечната ранглиста

Исторически обрат за Олимпиакос, Везенков се изкачи във вечната ранглиста

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Локомотив Пловдив надви Фрибур и записа втора победа във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив надви Фрибур и записа втора победа във ФИБА Къп

Водещи

Перник търси снегорини под наем

Перник търси снегорини под наем

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

Калин Джорджеску остава в ареста до 27 ноември заради разследване за измама

  • Преди 43 минути
Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

Добри новини за Байерн: Венсан Компани беше изписан от болница

  • Преди 43 минути
Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

Флавио Болсонаро се обяви за победител на изборите в Бразилия въпреки загубата от Лула

  • Преди 53 минути
Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

Чиликов предупреди Левски: Няма да е на разходка в Русе

  • Преди 59 минути
Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

Дъждовен четвъртък, застудяване през уикенда: Очаква се и сняг в планините

  • Преди 1 час
Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Най-важното от света на 28.10.2026 г.

Най-важното от света на 28.10.2026 г.

  • Преди 1 час
Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

Каракачанов след атаката край Калиакра: Опозицията иска да вкара България във война

  • Преди 1 час
Най-важното от България на 28.10.2026 г.

Най-важното от България на 28.10.2026 г.

  • Преди 2 часа
ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

ЦИК не установи нарушение от МС за агитация в полза на Йотова

  • Преди 2 часа
ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

ДБ обжалва решението на ЦИК за агитацията в подкрепа на Йотова през каналите на МС

  • Преди 2 часа
Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

Милан рухна на „Сан Сиро“, два автогола изведоха Интер на върха

  • Преди 2 часа
Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

Дори четири минути движение на ден могат да намалят риска от сърдечносъдови заболявания

  • Преди 2 часа