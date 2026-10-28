Везенков блесна в Истанбул, Олимпиакос пречупи Бешикташ

Олимпиакос постигна важен успех като гост на Бешикташ с 81:73 в двубой от осмия кръг на Евролигата. Александър Везенков поведе защитаващия титлата си гръцки тим с 16 точки, 5 борби и 2 асистенции, а Коди Милър-Макинтайър също се отличи с принос за победата в Истанбул.

Милър-Макинтайър завърши с 9 точки, 4 борби и 7 асистенции. Тайрик Джоунс и Донтей Хол добавиха по 15 точки за Олимпиакос, докато за домакините най-резултатен беше Джейлън Ноуел с 15.

Гостите взеха първата четвърт с 25:23 и увеличиха преднината си до 42:36 на почивката. Бешикташ обаче остана в мача и преди заключителната част изоставаше само с три точки - 58:61.

Турският отбор на два пъти поведе в последната четвърт - при 67:66 и 68:67. Олимпиакос отговори със серия от 11:0, след която си върна контрола и не позволи нов обрат.

Гръцкият тим вече има шест победи и две загуби и заема четвърто място в класирането. Бешикташ е 14-и с баланс от три успеха и пет поражения.