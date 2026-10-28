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Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат при мащабна акция на службите
ГДБОП

В операцията участват ГДБОП, "Гранична полиция" и ДАНС. Очакват се подробности от разследващите.

Нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в района на Карнобат при мащабна специализирана операция на българските служби.

В акцията участват служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), Главна дирекция "Гранична полиция" и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

По първоначална информация разкритият обект е оборудван с високотехнологична техника за нелегално производство на цигари.

Операцията се провежда под надзора на Районната прокуратура в Бургас. Към момента няма официална информация за задържани лица, количеството произведени цигари или стойността на откритото оборудване.

Очаква се в четвъртък сутринта, 29 октомври, службите да представят допълнителни подробности за акцията.

Припомняме, че през юли 2018 г. ГДБОП разкри друга голяма нелегална фабрика за цигари в Карнобат. Тогава производствената база се намираше в сграда на бивша мандра край железопътната гара, а според разследващите оттам са били извозвани големи количества контрабандни цигари с товарни автомобили.

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