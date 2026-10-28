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Перник търси снегорини под наем

Перник търси снегорини под наем

Договорът ще бъде със срок на изпълнение шест месеца от подписването му

Община Перник обяви обществена поръчка за наемане на специализирана техника за зимно поддържане на пътната мрежа. Прогнозната стойност е 281 210 евро, а процедурата е разделена на две обособени позиции.

Предвижда се да бъдат наети пет снегопочистващи машини и един челен товарач. Изпълнителят трябва да осигури и правоспособни водачи за техниката.

Договорът ще бъде със срок на изпълнение шест месеца от подписването му.

Какви са изискванията към машините?

Снегопочистващите машини трябва да бъдат оборудвани с гребла и устройства за прецизно дозиране и разпръскване на инертни материали и химически вещества. Изисква се също наличието на транспортна лента за дозиране, два вибратора и пясъкоразпръскващо устройство.

За челния товарач е посочено изискване за първа регистрация не по-рано от 1 януари 2016 г.

До два часа за реакция при снеговалеж

Според условията на обществената поръчка специализираната техника ще се използва след заявка от общината. Избраният изпълнител ще трябва да осигури пристигането на машините на посоченото място до два часа след подаването на заявката.

Крайният срок за подаване на оферти е 16 ноември.

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