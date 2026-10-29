Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Испания обяви тридневен национален траур в памет на жертвите на тежката железопътна катастрофа край град Толедо. Траурът започва днес, 29 октомври, по решение на министър-председателя Педро Санчес. Инцидентът е станал на 28 октомври в района на гара Урда, където високоскоростен влак на държавния железопътен оператор "Ренфе" се е сблъскал със спряла композиция на частната компания "Ирио".

Броят на жертвите при тежкия жп инцидент в Испания продължава да расте, те достигнаха най-малко 74 души. Новите данни бяха оповестени днес от Комисията за разследване на железопътни инциденти (CIAF) към испанското Министерство на транспорта.

Катастрофата предизвика незабавна реакция по най-високите етажи на държавата. Кралят на Испания Фелипе Шести направи лично посещение в болница в Толедо, където са настанени десетки ранени, и призова за спешни действия от страна на институции за засилване на сигурността.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи с предложение за възобновяване на мирните преговори между двете държави. Информацията идва на фона на дипломатически контакти между Техеран и представители на други страни от региона.

Европейският съюз и Канада ще задълбочат сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, климата, енергетиката и сигурността. Брюксел проучва и възможността Канада да стане първата държава с асоцииран статут към блока. Темата е сред акцентите на срещата на върха между ЕС и Канада, която се провежда днес и утре в Монреал.

ЕС отправи призив към международната общност за засилване на натиска над Кремъл и увеличаване на помощта за Киев. Реакцията на Европейския съюз следва поредната вълна от масирани руски удари срещу цивилни обекти, отнели живота на десетки граждани.

Повод за острите позиции стана бруталната атака срещу железопътната гара в град Днепър, където на самия перон загинаха най-малко 14 души. Смъртоносни удари бяха регистрирани още в Чернигов, Кременчук и Запорожка област.

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва подкрепя всякакви инициативи за възстановяване на отношенията с европейските държави. Изказването му идва след телефонен разговор с финландския президент Александер Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

Путин заяви, че Русия е подготвена за евентуален военен конфликт с Европа, въпреки че не желае подобно развитие. Той предупреди, че ако напрежението между страните достигне прекомерни нива, изходът от подобен сблъсък няма да има победители.