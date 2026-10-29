Новини
Търси
Подкаст
Свят

Илияна Йотова: Предлагам мораториум върху бойните действия в Черно море

Илияна Йотова: Предлагам мораториум върху бойните действия в Черно море
БТА

„Потърсихме и получихме помощта на нашите партньори от ЕС и НАТО“, каза още президентът

За съжлание, политическите партии, подкрепящи г-н Гюров, казаха, че това е банална тема. Аз поставих въпроса за сигурността на Черно море в рамките на ООН. Поздравиха ме много лидери. Това заяви президентът Илияна Йотова в ефира на БНТ по време на дебата й с Аднрей Гюров.

„Важното е какво правим оттук нататък. Затова свикахме КСНС. Всички псоледващи десйтвия са част от препоръките от КСНС. Нищо, че на него някои дойдоха само да се снимат“, допълни държавният глава.

Според нея обаче важното е било, че „потърсихме и получихме помощта на нашите партньори от ЕС и НАТО“. Тя се позова и на извършването на „дипломатически совалки“, посочвайки примерите с държавните глави и министрите на отбраната на Румъния и Турция.

„Оттук нататък ще има среща за сигурността на Черно море. Предлагам да има среща за сигуността и моратирум върху бойните действия в Черно море между всичките 6 държави“, каза още президентът.

Още по темата

Гюров към Йотова: Мълчанието не е отбрана, а мораториумът не е стратегия

Гюров към Йотова: Мълчанието не е отбрана, а мораториумът не е стратегия

Илияна Йотова попита Андрей Гюров какво е обещал на ДПС за подкрепата

Илияна Йотова попита Андрей Гюров какво е обещал на ДПС за подкрепата

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Зеленски предупреди за нови руски удари с балистични ракети и поиска още системи за ПВО

Зеленски предупреди за нови руски удари с балистични ракети и поиска още системи за ПВО

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

Путин: Русия е готова за война с Европа, но не желае такъв конфликт

Путин: Русия е готова за война с Европа, но не желае такъв конфликт

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Водещи

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

  • Преди 5 минути
Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

  • Преди 12 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

  • Преди 23 минути
Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

  • Преди 26 минути
Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

  • Преди 27 минути
Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

  • Преди 29 минути
Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Най-важното от света на 29.10.2026 г.

  • Преди 44 минути
Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

  • Преди 48 минути
Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

  • Преди 53 минути
Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

  • Преди 1 час
Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

  • Преди 1 час
ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

  • Преди 1 час
Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

  • Преди 2 часа
Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

  • Преди 2 часа