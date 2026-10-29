Илияна Йотова: Предлагам мораториум върху бойните действия в Черно море

За съжлание, политическите партии, подкрепящи г-н Гюров, казаха, че това е банална тема. Аз поставих въпроса за сигурността на Черно море в рамките на ООН. Поздравиха ме много лидери. Това заяви президентът Илияна Йотова в ефира на БНТ по време на дебата й с Аднрей Гюров.

„Важното е какво правим оттук нататък. Затова свикахме КСНС. Всички псоледващи десйтвия са част от препоръките от КСНС. Нищо, че на него някои дойдоха само да се снимат“, допълни държавният глава.

Според нея обаче важното е било, че „потърсихме и получихме помощта на нашите партньори от ЕС и НАТО“. Тя се позова и на извършването на „дипломатически совалки“, посочвайки примерите с държавните глави и министрите на отбраната на Румъния и Турция.

„Оттук нататък ще има среща за сигурността на Черно море. Предлагам да има среща за сигуността и моратирум върху бойните действия в Черно море между всичките 6 държави“, каза още президентът.