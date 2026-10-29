Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

"Президентската институция в момента е като едно пиано в хола. Хората го заобикалят, но никой не свири на него." Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров по време на дебата с Илияна Йотова в ефира на БНТ.

Според Гюров ниската избирателна активност е следствие от предизборната кампания, в която гражданите са били плашени с война и измислени врагове.

"Нормалната реакция е да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече", подчерта той.

По думите му президентската институция има значително по-голям потенциал, отколкото се използва в момента. Според Гюров държавният глава може да обедини младите хора, предприемачите и учените около дългосрочни национални приоритети, които надхвърлят рамките на един президентски мандат.

Кандидатът акцентира и върху ролята на държавния глава като коректив на управляващите.

"Президентът може да бъде противотежест на една власт, когато се самозабрави", заяви Гюров, като подчерта значението на тази функция в условията на парламентарно мнозинство, контролирано от една политическа сила.

Гюров коментира и подкрепата за своята кандидатура, като подчерта, че тя е изградена на граждански принцип, без договорки с партийни централи.

"Ние изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери, за разлика от инициативния комитет на госпожа Йотова. Няма и представители на Държавна сигурност", посочи той.

По думите му разликата между двата инициативни комитета е видима за българските граждани. Гюров направи и препратка към метафората за пианото, като коментира загубата на значителен брой гласове от парламентарните избори до момента.

"Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни централи, от партийни лидери. Това, което ние правим, е съобразено с българските граждани и очакваме тяхната подкрепа", категоричен бе кандидатът за президент.

В заключение Гюров призова гражданите да упражнят правото си на глас и да насърчат и други хора да отидат до урните.