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Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир
БТА

„Няма как да изключите Русия в това отношение, няма как да я изключите като страна, защото не може някой друг да взема решение вместо нея“, допълни тя

Аз смятам, че това, от което имаме нужда в момента, това е истинско споразумение за мир. За това как да изглежда мира в Европа. За това как да се прекрати тази война. Това коментира президентът Илияна Йотова в ефира на БНТ в рамките на дебатата си с Андрей Гюров.

По думите й в споразумението за мир трябва да се види как то ще изглежда „и от страна на Украина, и от страна на Русия“

„Няма как да изключите Русия в това отношение, няма как да я изключите като страна, защото не може някой друг да взема решение вместо нея“, допълни тя.

Тя  даде за пример Финландия и Норвегия, чиито лидери предприеха директен контакт с Владимир Путин. Йотова обърна специално внимание на финландския президент Александър Стуб, с когото, по думите ѝ, е работила дълги години.

Йотова добави, че директният диалог е необходим път към прекратяване на войната. Тя разкритикува идеята за продължителен конфликт на изтощение, която свърза с позициите на Андрей Гюров и подкрепящите го политически сили.

Според държавния глава ЕС трябва да има собствено предложение "за това как да изглежда мира в Украйна". По думите й обаче "за съжаление ние нямаме нито ред в това отношение". Йотова заяви, че предложението за временно прекратяване на бойните действия не е равнозначно на постигането на трайно мирно споразумение.

В рамките на дебата Гюров попита Йотова дали самата тя е предприела действия, за да се свърже с Путин, и дали му се е обаждала по телефона, на което президентът отговори, че подобна стъпка трябва да бъде предприета с мандат от българската държава.

Когато двамата говориха за способностите на България за антидрон защита, Йотова отговори, че страната всъщност вече е заявила участие в инициативата на НАТО. Освен това „има още много други системи, като системата ИРИС, например, в която участваме“.

Коменитрайки войната в Украйна, Йотова заяви, че в споразумението, подписано от Гюров в Киев, България поема ангажимент за участие в „коалицията на желаещите“.

„В момента предметът на дейност на коалицията на желаещите е обучението на войници от страните в тази коалиция като мироопазващи сили след мира в Украйна. Аз заявявам категорично, че нито преди, нито по време на война, нито след това български войници ще бъдат в Украйна“, каза тя.

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