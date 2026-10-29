Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Бюджетът за 2027 година ще натовари бизнеса и домакинствата с допълнителни разходи, без да предложиефективни мерки за ограничаване на държавните харчове. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров по време на дебата с Илияна Йотова в ефира на БНТ.

Според Гюров наличната информация за проектобюджета показва допълнителна административна и данъчна тежест от около 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата.

Кандидатът отправи критики към управляващите, че вместо да ограничават публичните разходи, прехвърлят финансовата тежест върху гражданите и бизнеса.

"Това, което виждаме, е, че българските граждани, българският бизнес отново биват изтупани като един брашнен чувал, а държавата не се ограничава в своите разходи", заяви Гюров.

"Имаме увеличение на средствата за администрацията, почти никакви мерки за намаляване на разходите на държавата и още допълнителни 1,5 милиарда евро срещу празни графи", заяви той.

Кандидатът разкритикува и липсата на достатъчно средства за определени социални групи.

"Няма пари за младите лекари, няма пари за майките, за хората, които са на минимална заплата. Има около един милион пенсионери, които ще останат под прага на бедност", посочи Гюров.

Той защити и финансовото управление на ръководеното от него служебно правителство, като заяви, че е оставило фискален резерв от 6,8 млрд. евро. По думите му средствата, изтеглени от Българската банка за развитие, са били върнати в бюджета, за да бъдат използвани от следващото правителство.

Гюров определи предишния бюджет като вреден за доходите на гражданите и предупреди за увеличаването на държавната задлъжнялост.

На въпрос дали би наложил президентско вето върху Бюджет 2027 той заяви, че ще следи за новите разходи, поемането на допълнителен дълг и начина, по който се използват публичните средства.

Според него президентската институция трябва първо да потърси диалог между синдикатите, работодателите и управляващите, за да се избегне необходимостта от вето.

"Това, което трябва да направи президентската институция, е наистина да събере синдикати, работодателски организации, да проведе този разговор, за да намери правилното решение", заключи Гюров.