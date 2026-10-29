Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

Остър спор между Андрей Гюров и Илияна Йотова беляза президентския дебат по БНТ. Двамата кандидати размениха обвинения за външната политика на страната, отношенията с Русия и икономическите последици от договора с турската компания "Боташ".

Гюров постави под въпрос позицията на Йотова за постигане на мир в Украйна и я попита дали е предприела конкретни дипломатически действия.

"Вие като сте за мир и искате да включите Русия, опитахте ли се да говорите с Путин? Обадихте ли му се по телефона и той вдигна ли?", попита Гюров.

Йотова отговори, че подобен разговор би бил възможен единствено след съгласуване с останалите институции и при наличие на национален консенсус.

Тя обвини опонента си, че като служебен премиер е подписал десетгодишно споразумение с Украйна без мандат от Народното събрание.

Гюров защити документа, като го определи като възможност за развитие на българската отбранителна индустрия. Той отрече споразумението да предвижда изпращане на български военнослужещи в Украйна.

Спорът прерасна и в размяна на обвинения за договора с "Боташ".

Гюров заяви, че България плаща по около половин милион долара дневно по договора, а натрупаните задължения заплашват финансовото състояние на "Булгаргаз".

"Ние не виждаме никаква полезност в това нещо", подчерта той.

Йотова защити сключването на договора с необходимостта от гарантиране на газовите доставки и заяви, че той тепърва ще бъде полезен за страната.

Гюров оспори и твърдението ѝ, че правителството на Кирил Петков е прекъснало доставките на руски газ.

"Не българското правителство спря доставките на газ, а "Газпром" спря едностранно доставките", заяви той.

В заключение Гюров подчерта, че споразумението с Украйна е рамково и бъдещите конкретни договори ще подлежат на парламентарно одобрение, когато такова се изисква.

Според него участието на български компании във възстановяването на Украйна след войната може да донесе значителни икономически ползи за страната.