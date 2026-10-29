Новини
Търси
Подкаст
Политика

Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти
БТА

Двамата кандидати за президент влязоха в словесен сблъсък за споразумението с Украйна, договора с "Боташ" и сигурността на България

Остър спор между Андрей Гюров и Илияна Йотова беляза президентския дебат по БНТ. Двамата кандидати размениха обвинения за външната политика на страната, отношенията с Русия и икономическите последици от договора с турската компания "Боташ".

Гюров постави под въпрос позицията на Йотова за постигане на мир в Украйна и я попита дали е предприела конкретни дипломатически действия.

"Вие като сте за мир и искате да включите Русия, опитахте ли се да говорите с Путин? Обадихте ли му се по телефона и той вдигна ли?", попита Гюров.

Йотова отговори, че подобен разговор би бил възможен единствено след съгласуване с останалите институции и при наличие на национален консенсус.

Тя обвини опонента си, че като служебен премиер е подписал десетгодишно споразумение с Украйна без мандат от Народното събрание.

Гюров защити документа, като го определи като възможност за развитие на българската отбранителна индустрия. Той отрече споразумението да предвижда изпращане на български военнослужещи в Украйна.

Спорът прерасна и в размяна на обвинения за договора с "Боташ".

Гюров заяви, че България плаща по около половин милион долара дневно по договора, а натрупаните задължения заплашват финансовото състояние на "Булгаргаз".

"Ние не виждаме никаква полезност в това нещо", подчерта той.

Йотова защити сключването на договора с необходимостта от гарантиране на газовите доставки и заяви, че той тепърва ще бъде полезен за страната.

Гюров оспори и твърдението ѝ, че правителството на Кирил Петков е прекъснало доставките на руски газ.

"Не българското правителство спря доставките на газ, а "Газпром" спря едностранно доставките", заяви той.

В заключение Гюров подчерта, че споразумението с Украйна е рамково и бъдещите конкретни договори ще подлежат на парламентарно одобрение, когато такова се изисква.

Според него участието на български компании във възстановяването на Украйна след войната може да донесе значителни икономически ползи за страната.

Още по темата

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Илияна Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за двойно убийство и грабеж

Гюров към Йотова: Мълчанието не е отбрана, а мораториумът не е стратегия

Гюров към Йотова: Мълчанието не е отбрана, а мораториумът не е стратегия

Илияна Йотова: Предлагам мораториум върху бойните действия в Черно море

Илияна Йотова: Предлагам мораториум върху бойните действия в Черно море

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Водещи

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

Най-важното от България на 29.10.2026 г.

  • Току-що
Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

Гюров и Йотова с финални послания преди балотажа: Призоваха българите да гласуват

  • Преди 8 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който една секунда мълчание спасява целия разговор

  • Преди 18 минути
Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

Ивайло Мирчев постави пет въпроса за атаката срещу контейнеровоза край Калиакра

  • Преди 22 минути
Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

Гюров и Йотова в остър сблъсък за помилванията и предизборната кампания

  • Преди 23 минути
Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

Йотова ще гледа доходите на най-бедните и уязвими хора в новия бюджет

  • Преди 25 минути
Най-важното от света на 29.10.2026 г.

Най-важното от света на 29.10.2026 г.

  • Преди 40 минути
Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

Гюров за Бюджет 2027: Допълнителна тежест от 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата

  • Преди 44 минути
Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

Илияна Йотова: "Боташ" тепърва ще бъде полезен на България

  • Преди 48 минути
Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

Гюров: Няма тайни договорки с партии, като президент ще бъда коректив на властта

  • Преди 55 минути
Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

Гюров към Йотова за Северна Македония: Кога сме искрени за френското предложение?

  • Преди 1 час
ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

  • Преди 1 час
Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

Илияна Йотова: Имаме нужда от истинско споразумение за мир

  • Преди 1 час
Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

Гюров и Йотова в остър спор за Украйна и "Боташ": Размениха обвинения за поетите ангажименти

  • Преди 1 час
Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

Облаци, дъжд и застудяване през почивните дни, във вторник се очаква сняг и в ниските планини

  • Преди 1 час