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Румен Радев обсъди с еврокомисаря Пьотър Серафин бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.

Румен Радев обсъди с еврокомисаря Пьотър Серафин бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.
Снимка: Министерски съвет

България настоява за запазване на средствата за кохезионната и селскостопанската политика и внимателна оценка на новите собствени ресурси на ЕС заради бюджетния дефицит

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с европейския комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин. Разговорът се проведе в навечерието на дебатите по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028-2034 година, съобщиха от Министерски съвет.

Премиерът Радев подчерта, че за страната ни остава приоритет съхраняването на потенциала на Кохезионната и Общата селскостопанска политика на ЕС предвид ключовата им роля за гарантиране на стабилността и конкурентоспособността на самия съюз.

Румен Радев посочи също така, че подходът при определяне на размера и обхвата на новите собствени ресурси на държавите членки трябва да се прецени внимателно, тъй като те оказват пряко влияние върху националните бюджети. Поради това в рамките на преговорите по Многогодишната финансова рамка (МФР) е необходимо да бъде извършена задълбочена и внимателна оценка на тяхното въздействие, особено по отношение на държави като България, която към настоящия момент е в свръхдефицит.

Премиерът подчерта, че България работи за намаляване на бюджетния дефицит за 2027 г., но при отчитане на ефектите на финансовата политика в социалната сфера и икономиката.

Министър-председателят отбеляза още, че нарастващата несигурност в международен план изисква да бъде разгледана нуждата от повече средства за отбрана. В срещата участваха също така вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и заместник министър-председателят Атанас Пеканов.

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