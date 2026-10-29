Гюров към Йотова: Мълчанието не е отбрана, а мораториумът не е стратегия

"Мълчанието не е отбрана." Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров по време на дебата с Илияна Йотова в ефира на БНТ.

Гюров подчерта, че границите не могат да бъдат променяни със сила, тъй като спазването на международното право е основна гаранция за суверенитета на по-малките държави.

Той разкритикува позицията на Йотова за временно прекратяване на военните действия в Украйна.

"Пожелание за мораториум всъщност не е отбранителна стратегия. Мълчанието не е отбрана", заяви Гюров.

Спорът се изостри по темата за защитата от дронове. Гюров обвини управляващите, че първоначално са отказали участие в инициатива на НАТО заради необходимите 220 хиляди евро.

"Абсолютно невярно. Правителството подаде документите за участие в тази програма", отвърна Йотова.

Гюров обаче настоя, че България е закъсняла с изграждането на съвременни отбранителни способности, и отправи директен въпрос към опонента си.

"След като вие и господин Радев бяхте в президентството последните седем години, защо не направихте нищо така, че ние да имаме по-добри системи за защита и по-добра възможност да се защитаваме от съвременните заплахи?", попита той.

Кандидатът подчерта, че България трябва не само да закупува отбранителна техника, но и да участва в разработването на нови технологии и във вземането на европейските решения.

"Ние трябва да сме в стаята, когато се пише черновата", заключи Гюров.