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Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент

Петър Стоянов: Гюров има качества за достоен президент
БТА

По думите му държавният глава „не е делничен управленец", а е пазител на стратегическия интерес на страната

Ние сме изправени пред изключително голямо предизвикателство. Трябва да бъдем много силно разтревожени. Това заяви в ефира на бТВ Петър Стоянов, президент на България в периода 1997-2022-ра г., по повод ударите по кораби в Черно море.

„Без да я оправдавам, разбирам реакцията на правителството. Малко преди избори,  то трябва да бъде много чувствително спрямо настроенията на своя електорат спрямо Русия. Да я нарекат агресор, това би им коствало много“, заяви Стоянов.

По думите му българското правителство се стреми да заеме позиция в ЕС, лансирайки миротворчески предложения. „Всяка инициатива за мир е добре дошла. Но преди да се говори за кавкито и да е мирни условия и инициативи, за да ти повярват, трябва да започнеш честно като кажеш, че Русия е започнала тази агресивна война. Иначе винаги ще те подозират, че защитаваш не българските и европейски интереси, а руските“, добави президентът.

Според него „над нас тегне тази тегоба повче от 100 години - сакън да не раздразним Русия, да не обидим русофилските чувства на нашия народ“.

„Войната в Украйна удари Европа в сърцето. Войната торпилира основната идея на еворпейския просперитет – стига войни за територии, борете се за висок стандарт на своите граждани и равни закони за всички“, заяви Стоянов, уточнявайки, че войната на Русия е за територия.

Той обърна внимание и на това, че Русия, включително на цената на големи човешки жертви, е успяла да увеличи територията си с 0.5% „Да увеличиш с още малко това, от което имаш много“, представи Стоянов логиката на подобно мислене. Според него това е разминаването с европейския модел, който е концентриран върху жизнения стандарт на гражданите и законността.

„Ако в Русия се говори за месианска роля и източно православие, къде малка България ще претендира за подобна роля? Нашето място е сред близките и сродните ни народи“, каза още гостът.

По думите му войната в Украйна „не е просто упражнение, което ни разделя на русофили и русофоби“, а тя „ни удря икономически и политически“. Според Стоянов ако на Украйна се отрича правото да бъде член на Украйна и НАТО, „то утре за нас някой може ще каже същото“.

Петър Стоянов засегна и ролята на президента. По думите му държавният глава „не е делничен управленец – той не отговаря за ежедненния живот на българските граждани“.

„Президентът е пазител на стратегическия интерес на страната“, каза Стоянов, добавяйки, че държавният глава се превръща в арбитър на политическия живот в България при наличието на кризи.

Гостът коментира и текущата надпревара за Дондуков 2 като заяви, че „Гюров има качества, които могат да го направят един достоен президент“. Стоянов се аргументира като посочи, че Гюров е с икономическо образование, „разсъдлив е, може да проявява категоричност“ и „не демонстрира нито грам самонадеяност“.

Президентът завърши с апел към двамата кандидати, независимо от това кой ще спечели, да бъдат вложени усилия да „бъдат заздравени раните на разделението“.

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