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Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев
БТА

Локомотив София може да уволни Ел Голеадор

Бъдещето на Любослав Пенев начело на Локомотив София е все по-несигурно. "Железничарите" имат едва девет точки от началото на сезона и са в дъното на класирането. 

В петък "червено-черните" приемат Ботев Пловдив и това може да бъде последния мач на Ел Голеадор начело на отбора. "Таралеж" научи, че ръководството на Локомотив ще се раздели с наставника при загуба от "канарчетата". 

Напрежението около и в клуба и сериозно, след като феновете на отбора открито поискаха уволнението на Пенев

Локомотив се намира в серия от четири мача без загуба във всички турнири, като записа две равенства и две победи. 

Любослав Пенев застана начело на Локомотив София през лятото. 

Автор: Виктор Вутов

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