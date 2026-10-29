Домакинството на Ботев Пловдив решава бъдещето на Любослав Пенев

Бъдещето на Любослав Пенев начело на Локомотив София е все по-несигурно. "Железничарите" имат едва девет точки от началото на сезона и са в дъното на класирането.

В петък "червено-черните" приемат Ботев Пловдив и това може да бъде последния мач на Ел Голеадор начело на отбора. "Таралеж" научи, че ръководството на Локомотив ще се раздели с наставника при загуба от "канарчетата".

Напрежението около и в клуба и сериозно, след като феновете на отбора открито поискаха уволнението на Пенев.

Локомотив се намира в серия от четири мача без загуба във всички турнири, като записа две равенства и две победи.

Любослав Пенев застана начело на Локомотив София през лятото.

Автор: Виктор Вутов