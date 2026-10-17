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Локомотив София зарадва Любо Пенев с обрат в Сандански

Локомотив София зарадва Любо Пенев с обрат в Сандански
БТА

Купата е цел на много отбори, защото това е прекият път към Европа, заяви треньорът

Локомотив София си осигури място на осминафиналите в турнира за Купата на България. „Железничарите" осъществиха пълен обрат като гост на втородивизионния Вихрен Сандански - от 0:1 до 2:1. Домакините поведоха след автогол през първата част, но столичани показаха характер през второто полувреме, за да спечелят срещата.

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Изравнителното попадение на Ерол Дост в 55-ата минута предизвика спорове заради игра с ръка на футболиста. Имаше рикошет в ръката му след избиване на вратаря Михайлов, но предвид липсата на ВАР система, голът беше зачетен. Победния гол вкара Райън Бидунга с глава след ъглов удар.

„Ние сме отбор, който иска да играе близо до противниковата врата и създаваме положения. През първото полувреме не си използвахме ситуациите, но това го има във футбола. Стана хубав мач, хареса ми. Момчетата са сериозни и имат качества, но може би ни трябва малко повече концентрация пред двете врати“, заяви треньорът на Локомотив Любослав Пенев.

„Купата е цел на много отбори, защото това е прекият път към Европа. Аз и в самото началото казах, че трябва да работим така, както до момента. Доволен съм от старанието“, каза още той.

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