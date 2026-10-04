Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Вече са известни всички мачове от 1/16-финалите на Купата на България. В тази фаза на надпреварата се включват и отборите от Първа лига.

Носителят на трофея ЦСКА ще започне защитата му с гостуване на Несебър. Левски ще играе срещу Спартак Плевен в Ловеч, а Лудогорец ще гостува на Берое.

Ботев Пловдив ще стартира участието си с визита на Черноморец в Бургас. Локомотив Пловдив гостува на Янтра, а Черно море ще се изправи срещу Марек.

Двубоите ще се проведат между 16 и 19 октомври.

Ето и всички двойки:

Несебър - ЦСКА

Спартак Плевен - Левски

Берое - Лудогорец

Нефтохимик - ЦСКА 1948

Черноморец - Ботев Пловдив

Вихрен - Локомотив София

Академик Свищов - Славия

Пирин - Хебър

Янтра - Локомотив Пловдив

Рилски спортист - Дунав Русе

Етър - Спартак Варна

Локомотив Горна Оряховица - Септември

Спартак Пловдив - Арда

Марек - Черно море

Фратрия - Ботев Враца

Добруджа - Монтана