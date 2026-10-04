Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България
ЦСКА започва защитата на трофея срещу Несебър, Левски среща Спартак Плевен
Вече са известни всички мачове от 1/16-финалите на Купата на България. В тази фаза на надпреварата се включват и отборите от Първа лига.
Носителят на трофея ЦСКА ще започне защитата му с гостуване на Несебър. Левски ще играе срещу Спартак Плевен в Ловеч, а Лудогорец ще гостува на Берое.
Ботев Пловдив ще стартира участието си с визита на Черноморец в Бургас. Локомотив Пловдив гостува на Янтра, а Черно море ще се изправи срещу Марек.
Двубоите ще се проведат между 16 и 19 октомври.
Ето и всички двойки:
Несебър - ЦСКА
Спартак Плевен - Левски
Берое - Лудогорец
Нефтохимик - ЦСКА 1948
Черноморец - Ботев Пловдив
Вихрен - Локомотив София
Академик Свищов - Славия
Пирин - Хебър
Янтра - Локомотив Пловдив
Рилски спортист - Дунав Русе
Етър - Спартак Варна
Локомотив Горна Оряховица - Септември
Спартак Пловдив - Арда
Марек - Черно море
Фратрия - Ботев Враца
Добруджа - Монтана