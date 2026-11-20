Първата тренировка на Маурисио Почетино стана обект на шпионска атака. Аржентинецът изведе футболистите на "червените дяволи" за първи път в четвъртък, а сесията беше заснета от дрон, но без съгласието на клуба.

Кадри от заниманието се появиха в YouTube. Почетино и футболистите могат да се видят във видеото, като отборът е разделен на три групи.

В основата на куриозната ситуация стои прекалено любопитен зрител, който е заснел от въздуха случващото се на терена с помощта на дистанционно управляван летателен апарат. Така дванадесет минути от подготовката на манчестърци, която по план е трябвало да премине изцяло при закрити врата, станаха публично достояние в интернет.

Маурисио Почетино ще дебютира начело на Манчестър Юнайтед в дербито с Ливърпул в неделя.