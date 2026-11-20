Двама мъже на 47 и 32 години са задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотични вещества в Силистра. Те са заловени по време на сделка с метамфетамин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Операцията е проведена на 19 ноември след предварителна оперативно-издирвателна дейност на служители от сектор "Криминална полиция".

Криминалистите са задържали двамата мъже в момент на сделка с 1,4 грама метамфетамин.

След задържането е извършено претърсване в жилището на 47-годишния мъж. Там полицейските служители са открили още 1,7 грама метамфетамин, 0,4 грама канабис и електронна везна.

По информация на полицията двамата задържани имат предишни криминални прояви, свързани с наркотични вещества.

По-възрастният мъж е изтърпявал ефективна присъда за аналогично престъпление.

По случая се води разследване, което трябва да изясни всички обстоятелства около предполагаемата незаконна сделка с наркотични вещества.