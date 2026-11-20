Представители на Локомотив Пловдив преговарят отново с френски инвеститори, съобщава „Мач Телеграф“. Именно тях визираха от „Лаута“ преди дни, когато признаха, че водят разговори с евентуални нови собственици.

Любопитно е, че това са същите хора, които Христо Крушарски доведе у нас през май. Тогава те направиха одит, но сега правят нов, защото за близо половин година със сигурност финансовото положение на „смърфовете“ се е влошило.

„Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба. На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие“, написаха преди дни от „Лаута“.