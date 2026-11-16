Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици
Новината беше потвърдена от клуба
Локомотив Пловдив обяви, че води преговори с потенциални нови собственици. От управата на „смърфовете“ обаче уточниха, че преговорите са в начален етап и за момента няма да разкриват повече информация.
"Уважаеми локомотивци,
Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив.
Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.
На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие. При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно "черно-бялата" общност чрез официалните канали на клуба.
В същото време призоваваме всички локомотивци да продължат да подкрепят ПФК Локомотив в този важен за неговото бъдеще момент.
На този етап всеки може да помогне за спасяването на клуба чрез четири активни инициативи:
1. Закупуване на абонаментна карта.
2. Участие в търговете, организирани от Фенклуб Локомотив Пловдив.
3. Закупуване на дарителски билет чрез Eventim.
4. Директно дарение по банковата сметка:
Титуляр: Сдружение Магията На Пловдив
Банка: International Asset Bank
IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01
BIC: IABGBGSF
Валута: EUR
Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив
Благодарим на всички, които застават зад Локомотив и доказват, че клубът никога не е сам!