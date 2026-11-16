Локомотив Пловдив води преговори с потенциални нови собственици

Локомотив Пловдив обяви, че води преговори с потенциални нови собственици. От управата на „смърфовете“ обаче уточниха, че преговорите са в начален етап и за момента няма да разкриват повече информация.

"Уважаеми локомотивци,

Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив.

Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба.

На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие. При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно "черно-бялата" общност чрез официалните канали на клуба.

В същото време призоваваме всички локомотивци да продължат да подкрепят ПФК Локомотив в този важен за неговото бъдеще момент.

На този етап всеки може да помогне за спасяването на клуба чрез четири активни инициативи:

1. Закупуване на абонаментна карта.

2. Участие в търговете, организирани от Фенклуб Локомотив Пловдив.

3. Закупуване на дарителски билет чрез Eventim.

4. Директно дарение по банковата сметка:

Титуляр: Сдружение Магията На Пловдив

Банка: International Asset Bank

IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив

Благодарим на всички, които застават зад Локомотив и доказват, че клубът никога не е сам!