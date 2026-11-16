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Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора

Петер Мадяр зове за оставки в опозицията след като пачки с милиони бяха изровени от гора
АП/БТА

Огромната парична сума беше иззета в петък при разследване за подкупи срещу Миклош Шестак, заемал поста министър на развитието в правителството на Орбан между 2014 и 2018 г

Премиерът на Унгария Петер Мадяр поиска оставките на депутатите от опозиционните ФИДЕС и Християндемократическата народна партия, след като разследващите откриха близо 20 милиона долара в брой по корупционно дело срещу бивш министър от кабинета на Виктор Орбан, съобщава Ройтерс.

В остра реч пред парламента преди старта на дебатите за бюджета за 2027 г. Мадяр – който през април сложи край на 16-годишното управление на Орбан с обещание да разплете корупционните схеми от миналото – определи разкритието като само "върхът на айсберга" и подчерта, че битката срещу корупцията ще продължи.

"Ако ви е останала поне капка почтеност, ви призовавам да проявите смелост, да се извините на унгарския народ и след това да се откажете от депутатските си мандати", обърна се той към опозицията.

Огромната парична сума беше иззета в петък при разследване за подкупи срещу Миклош Шестак, заемал поста министър на развитието в правителството на Орбан между 2014 и 2018 г. Разследващите намериха част от банкнотите заровени в гористи местности, а останалите – укрити в складове и селскостопански постройки. Самият Шестак отрича да е извършил нарушения, както и Виктор Орбан отхвърля обвиненията в корупция.

От ФИДЕС заявиха във Фейсбук, че се надяват бившият министър да няма общо с откритите средства, а лидерът на парламентарната им група Янош Бока подчерта, че всяка злоупотреба с публични пари е недопустима и независим съд трябва да се произнесе по казуса. Представителят на бившия коалиционен партньор – Християндемократическата народна партия – Бенце Ретвари пък отхвърли опитите на премиера да приписва "колективна вина" на формацията му.

Случаят е поредното звено в серията разследвания срещу кадрите на предишната власт, сред които са арестуваните за корупция друг бивш министър и ексгувернаторът на централната банка Дьорд Матолчи, които също не признават вина. Кадрите с подредените от властите купчини банкноти предизвикаха силно обществено недоволство на фона на икономическия застой в страната.

"Бях смаяна, когато видях всички тези милиарди форинти, изровени от горите. Сякаш страната се намира в научнофантастичен филм", коментира жителката на Будапеща Нора Сюч.

Скандалът се развива на фона на нарастваща преднина за управляващата партия "Тиса" на Мадяр според две нови социологически проучвания. Данните на "21 Рисърч Сентър", публикувани днес, отчитат скок на подкрепата за "Тиса" до 65% (спрямо 60% през септември) сред решилите за кого да гласуват, докато ФИДЕС пада от 26% на 24%. Проучване на агенция "Медиан" (познала точно резултата от априлския вот) от миналата седмица показва 55% подкрепа за "Тиса" (ръст от 54% през септември) срещу срив за ФИДЕС до 16% (при 22% два месеца по-рано).

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