Левски си хареса крило от австрийската Бундеслига

Ръководството на Левски работи усилено по зимната селекция. Приоритет са привличането на дясно крило и централен нападател.

ТАРАЛЕЖ научи, че една от опциите пред "сините" за десния фланг на атаката на Ян Масомбо. Французинът играе за австрийския Алтах. Той е на 26 години и е висок 186 сантиметра. Може да играе и в средата на терена.

От началото на сезона Масомбо е вкарал седем гола и е направил две асистенции в 13 мача за своя отбор. Договорът му е до лятото, като има опция да бъде удължен с още 12 месеца.

Юношеската кариера на френския футболист, който е с корени от ДР Конго, преминава през Торси и Страсбург. В професионалния футбол той играе за Раон, Бобини и Виерзон. През 2023 година преминава в швейцарския Биел. 12 месеца по-късно е продаден на френския Клермон, а през лятото на 2025 подписва с Алтах.