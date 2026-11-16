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Продължава лечението на нападнатия в Ямбол лекар, спасявал ранените от катастрофата на "Тракия"

Продължава лечението на нападнатия в Ямбол лекар, спасявал ранените от катастрофата на "Тракия"
Снимка: БТА

Медикът е с травма на главата

Лекар от Спешното отделение на Ямболската болница е бил нападнат от пациент, потърсил медицинска помощ. Инцидентът е станал в събота сутринта, а пострадалият медик е специализант в МБАЛ "Св. Пантелеймон".

На нападението са станали свидетели дежурният медицински екип и пациенти, намирали се в Спешното отделение. Лекарят е получил травма на главата и остава на лечение в болницата. Дни по-рано той е участвал в оказването на медицинска помощ на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Нападателят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство. От ръководството на лечебното заведение категорично осъдиха агресията срещу медицински специалисти и заявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследването.

Нападнатият медик д-р Никола Ангелов – специализант в МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол обясни случая като неочаквана агресия. "Докараха го с линейка в Спешно отделение в събота сутринта със съмнение за счупен крак, прегледах го, казах, че трябва да мине рентгенова снимка, за да му поставим точната диагноза. Той каза, че няма да я бъде тая, стана и почна да обикаля. Пак го подканих да седне на количката и да отиде на рентгена и аз му казах, че чакат и други пациенти. Ние така можем да ви помогнем, ако искате да ви помогнем, седнете на количката и отивайте на рентгенова снимка, ако не, може да с ходите. След което той както си стоеше скочи и ме удари първия път, после продължи, загубил съм съзнание", каза д-р Никола Ангелов.

"Такава агресия, за да му се окаже спешна медицинска помощ, това просто е необяснимо. Този не е единичен случай, но това е един от най-тежките, които ние сме виждали в Спешно отделение. Такива случаи, вие чувате, има почти в цяла България, може би защото няма наказани. Същият този екип в лицето на младия ни колега и медицинската сестра участваха преди три-четири дни да спасят толкова човешки животи на магистрала "Тракия", каза д-р Панайот Диманов – директор МБАЛ "Св. Пантелеймон" – Ямбол.

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