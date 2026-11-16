Гарет Бейл е сред кандидатите за Севиля в сделка за около 500 милиона евро

Гарет Бейл е сред кандидатите за придобиване на мажоритарен дял в Севиля. Според испанския вестник “Ел Конфиденсиал” фонд, управляван от бившия футболист на Реал Мадрид, и компания на саудитските братя Мансур и Хайдер Сиед са готови да платят около 500 милиона евро за 85% от акциите на клуба.

Според вестник ABC акционерите на Севиля ще приемат оферти до средата на декември, като не са определили фиксирана цена. Планът им е да изберат трима кандидати за преговори, да посочат купувач до края на годината и да приключат сделката в началото на 2027 г.

Интерес към придобиването на клуба по-рано прояви и Серхио Рамос, но бившият испански национал се отказа. Севиля има задължения от около 60 милиона евро и се нуждае от увеличение на капитала с още 80 милиона евро.