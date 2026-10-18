Буря в Барселона задържа каталунците в Севиля след разгрома над Бетис

Отборът на Барселона остана да нощува в Севиля след победата с 5:2 срещу Бетис в деветия кръг на испанското първенство, съобщиха от клуба.

Силна буря в Барселона попречи на каталунците да се приберат по първоначалния график, поради което футболистите прекараха нощта в Севиля.

На 19 октомври Барселона трябва да отпътува за Париж, където на следващия ден ще гостува на ПСЖ в мач от третия кръг на Шампионската лига.

След изиграването на девет срещи каталунците са начело в Ла Лига с 27 точки. Те имат аванс от пет точки пред втория в класирането Атлетико Мадрид.