Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Тридневна стачка разтърси Барселона преди Ел Класико

Тридневна стачка разтърси Барселона преди Ел Класико
АП/БТА

Протестът ще съвпадне с мача срещу Реал Мадрид, но провеждането му не е застрашено

Барселона се изправя пред сериозен организационен проблем преди Ел Класико срещу Реал Мадрид на 25 октомври. Част от служителите на каталунския клуб обявиха тридневна стачка, която ще обхване и деня на големия мач на „Камп Ноу“.

Протестът ще започне в полунощ на 23 октомври и ще приключи в 6:00 часа на 26 октомври. В него ще участват служители с постоянни, но сезонно активирани договори, които отговарят за организацията на спортните събития.

Задълженията им включват отварянето на стадиона, контрола на пропускателните пунктове, проверката на билетите, обслужването на паркингите, настаняването на журналистите и работата с ВИП гостите.

Причините за недоволството са влошените условия на труд, недостигът на персонал и постепенното възлагане на дейности на външни компании.

„Осъждаме неспазването на споразумения, договорните нередности, случаите на дискриминация между служителите на един и същ клуб, неспазването на колективния трудов договор и постепенното намаляване на персонала, докато различни услуги се възлагат на външни компании“, се казва в позицията на стачния комитет.

В момента на подобни договори работят около 60 души. Според представителите на служителите обаче за нормалното изпълнение на всички дейности са необходими между 90 и 95 души. Последното назначение в тази категория е било през октомври 2024 година.

Стачката няма да засегне единствено Ел Класико. Протестът съвпада и с мачове на женския футболен отбор, както и със срещи на баскетболния и хандбалния състав на Барселона.

Ръководството на каталунския клуб уверява, че провеждането на двубоя с Реал Мадрид не е поставено под заплаха. От Барселона смятат, че разполагат с необходимите организационни възможности, за да гарантират нормалното протичане на събитията.

Предстоят нови преговори между клуба и служителите. Стачният комитет се надява да бъде постигнато споразумение преди началото на протестните действия.

Още по темата

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

Барселона обърна Галатасарай с четири гола, Виляреал наказа Наполи

„Кой е Ламин Ямал?“: Стара реплика на Марио Лемина нажежи мача с Барселона

„Кой е Ламин Ямал?“: Стара реплика на Марио Лемина нажежи мача с Барселона

Ханзи Флик предупреди Барселона преди ада в Истанбул

Ханзи Флик предупреди Барселона преди ада в Истанбул

Барселона прави най-добрия старт в историята си

Барселона прави най-добрия старт в историята си

Дълг от 2,68 млрд. евро и огромен залог: Как „Камп Ноу“ трябва да спаси Барселона

Дълг от 2,68 млрд. евро и огромен залог: Как „Камп Ноу“ трябва да спаси Барселона

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Почина треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев

Арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на Хайдук

Арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на Хайдук

Водещи

Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

Вили Вуцов за грешката на сина си: Не съм спал цяла нощ

  • Преди 1 минута
Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Жена е загинала при катастрофа край Луковит - движението е ограничено

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

Медиите в Турция: България търси подкрепа от НАТО заради атаките с дронове в Черно море

  • Преди 5 минути
България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

България спира хиляди мигранти по пътя към Великобритания: Близо 300 лодки са конфискувани на границата

  • Преди 7 минути
Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Министър Абровски от Фестивала на ореха: Все още имаме живи села и производители

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

Кой е Тодор Ангелов - новият президент на българската борба

  • Преди 16 минути
Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

Тръмп отрече той и Илон Мъск да са спрели сателитния интернет на Украйна

  • Преди 22 минути
Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

Зеленски: Русия се опитва да остави милиони украинци без ток и отопление преди зимата

  • Преди 23 минути
Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Мартин Оуен от Симфоничния оркестър на Би Би Си излиза на сцената в Пловдив

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

Тодор Ангелов е новият президент на БФ Борба след бурно Общо събрание

  • Преди 31 минути
Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

Тайните на президентството: Непознати истории за Желю Желев и началото на демокрацията

  • Преди 35 минути
Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

Кристалина Георгиева: Очакванията към изкуствения интелект няма да се оправдаят веднага

  • Преди 43 минути
Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

Петролът скочи до 110 долара за барел след атаки срещу танкери в Ормузкия проток

  • Преди 48 минути
Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

  • Преди 50 минути