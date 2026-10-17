Тридневна стачка разтърси Барселона преди Ел Класико

Барселона се изправя пред сериозен организационен проблем преди Ел Класико срещу Реал Мадрид на 25 октомври. Част от служителите на каталунския клуб обявиха тридневна стачка, която ще обхване и деня на големия мач на „Камп Ноу“.

Протестът ще започне в полунощ на 23 октомври и ще приключи в 6:00 часа на 26 октомври. В него ще участват служители с постоянни, но сезонно активирани договори, които отговарят за организацията на спортните събития.

Задълженията им включват отварянето на стадиона, контрола на пропускателните пунктове, проверката на билетите, обслужването на паркингите, настаняването на журналистите и работата с ВИП гостите.

Причините за недоволството са влошените условия на труд, недостигът на персонал и постепенното възлагане на дейности на външни компании.

„Осъждаме неспазването на споразумения, договорните нередности, случаите на дискриминация между служителите на един и същ клуб, неспазването на колективния трудов договор и постепенното намаляване на персонала, докато различни услуги се възлагат на външни компании“, се казва в позицията на стачния комитет.

В момента на подобни договори работят около 60 души. Според представителите на служителите обаче за нормалното изпълнение на всички дейности са необходими между 90 и 95 души. Последното назначение в тази категория е било през октомври 2024 година.

Стачката няма да засегне единствено Ел Класико. Протестът съвпада и с мачове на женския футболен отбор, както и със срещи на баскетболния и хандбалния състав на Барселона.

Ръководството на каталунския клуб уверява, че провеждането на двубоя с Реал Мадрид не е поставено под заплаха. От Барселона смятат, че разполагат с необходимите организационни възможности, за да гарантират нормалното протичане на събитията.

Предстоят нови преговори между клуба и служителите. Стачният комитет се надява да бъде постигнато споразумение преди началото на протестните действия.