Ханзи Флик предупреди Барселона преди ада в Истанбул

Треньорът на Барселона Ханзи Флик се надява отборът му да продължи победната си серия при гостуването на Галатасарай. Двата тима се изправят един срещу друг във вторник в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

„В последния си двубой футболистите на Галатасарай играха така, както очаквахме. Разполагат с много добри нападатели и трябва да се приспособим. Винаги трябва да се адаптираме към съперника и към собствените си нужди. Точно това ще направим и във вторник“, заяви Флик на пресконференцията в Истанбул.

Германският специалист подчерта, че неговите футболисти трябва да бъдат подготвени и за горещата атмосфера по трибуните.

„Това е една от най-добрите атмосфери в света. Шумът на стадиона е невероятен. Трябва да продължаваме да се подобряваме, за да се противопоставяме на силни съперници, и да бъдем единни“, добави наставникът на Барселона.