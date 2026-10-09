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Реал Мадрид и Барселона следят Холанд, но трансфер засега не се обсъжда

Реал Мадрид и Барселона следят Холанд, но трансфер засега не се обсъжда
АП/БТА

Фабрицио Романо твърди, че двата испански гранда продължават да наблюдават ситуацията около норвежкия нападател

Бъдещето на Ерлинг Холанд в Манчестър Сити отново се превърна в тема на Острова на фона на продължаващия финансов казус около английския клуб.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо Реал Мадрид и Барселона продължават да следят развитието около норвежкия нападател, но към момента няма конкретни преговори или подготовка за негов трансфер.

"Не бих се изненадал да го видя да играе в Испания в близките години. Това е възможност, която не може да бъде изключена - независимо дали след две, три, четири или пет години. Барселона и Реал Мадрид следят Холанд още от времето му в Борусия Дортмунд", коментира Романо.

В същото време той подчертава, че Холанд остава концентриран върху Манчестър Сити и няма индикации, че нападателят настоява да напусне клуба.

"Той е много коректен към клуба, поднови договора си и в следващите дни няма да има обаждания или разговори", допълва журналистът.

Норвежецът има дългосрочен договор със Сити до 2034 година, което би направило евентуална сделка изключително сложна и скъпа.

Темата около бъдещето на звездите на Манчестър Сити се засили и заради продължаващата процедура по финансовия казус около клуба, при която окончателните последици все още не са ясни.

Самият Холанд също демонстрира подкрепа към Сити и феновете.

"Държа много на клуба. Държа много и на феновете, защото и аз самият съм привърженик и споделям чувствата им", заяви нападателят.

На този етап няма информация Реал Мадрид или Барселона да са предприели конкретни стъпки за трансфер на Холанд.

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