УЕФА посети Българска армия преди първия евромач на обновения стадион
Представители на европейската централа разгледаха съоръжението два дни преди домакинството на ЦСКА срещу Трабзонспор
Представители на УЕФА посетиха стадион “Българска армия” във вторник, 24 ноември. Те са поискали да разгледат съоръжението по-рано, тъй като двубоят между ЦСКА и Трабзонспор ще бъде първият европейски мач на стадиона след обновяването му.
Делегатите на централата са останали впечатлени от стадиона в Борисовата градина. След посещението им очакванията са организацията около домакинството от основната фаза на Лигата на конференциите да премине без затруднения.
Срещата с турския тим е в четвъртък, 26 ноември. С нея ЦСКА ще изиграе първия си европейски мач на “Българска армия” от три години. В навечерието на двубоя клубът публикува и видео към привържениците си, посветено на завръщането у дома.