Представители на УЕФА посетиха стадион “Българска армия” във вторник, 24 ноември. Те са поискали да разгледат съоръжението по-рано, тъй като двубоят между ЦСКА и Трабзонспор ще бъде първият европейски мач на стадиона след обновяването му.

Делегатите на централата са останали впечатлени от стадиона в Борисовата градина. След посещението им очакванията са организацията около домакинството от основната фаза на Лигата на конференциите да премине без затруднения.

Срещата с турския тим е в четвъртък, 26 ноември. С нея ЦСКА ще изиграе първия си европейски мач на “Българска армия” от три години. В навечерието на двубоя клубът публикува и видео към привържениците си, посветено на завръщането у дома.