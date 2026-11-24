Министерството на здравеопазването създава постоянно действаща междуведомствена комисия за проверка на достоверността на решенията на ТЕЛК. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова при представянето на новите възможности за дигитален контрол върху публичните разходи в здравеопазването.

"Започваме по-фокусирани проверки за това има ли или няма фалшиви решения на ТЕЛК", заяви Ивкова.

Новата комисия е създадена със заповед на министъра на фона на проведената акция в Разград, свързана със съмнения за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, чрез които неправомерно са получавани средства от Националния осигурителен институт.

Ивкова представи и новата функционалност "Финансов профил" в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Чрез нея всеки гражданин ще може да проверява в приложението "еЗдраве" колко средства е заплатила Националната здравноосигурителна каса за неговите прегледи, изследвания и лечение.

Пациентите ще имат възможност да потвърждават или отричат извършени медицински дейности, което ще подпомага установяването на неправомерно отчетени услуги.

По данни на здравното министерство през първите три месеца са постъпили около 4000 сигнала, извършени са 1900 проверки на НЗОК и са установени 56 нарушения.

Сериозни злоупотреби са установени и при отпускането на лекарства.

При съвместни проверки на ДАНС, НЗОК и МВР са констатирани над 1 млн. евро неправомерно получени средства в 21 аптеки в 12 области на страната.

Министърът обясни, че вече се използва продуктовият код на всяка лекарствена опаковка, който се проверява при отпускането на медикаментите. При установено несъответствие отпускането се блокира.

След въвеждането на тази функционалност делът на грешките в аптеките е намалял от 0,30% на 0,02%. Всеки месец системата проверява над 3 млн. рецепти в повече от 2400 аптеки.

Предвиждат се и допълнителни улеснения за пациентите. Образните изследвания ще бъдат достъпни чрез единна национална платформа, което ще премахне необходимостта гражданите да носят дискове и снимки между лечебните заведения.

В "еЗдраве" ще бъде включена и информация за денталното здраве, а до края на годината се очакват още шест подобрения, сред които пациентско резюме, възможност за оценяване на качеството на медицинските услуги и пълна дигитализация на решенията на лекарските комисии.

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов подчерта, че целта е неправомерните плащания да бъдат предотвратявани още преди отпускането на публичните средства.

"Всяко евро за дейност, която не е извършена, е евро, отнето от някой здравноосигурен гражданин", заяви той.

"Затова обръщаме правилото – първо проверка, после плащане", допълни Даскалов.

Според министър Ивкова дигитализацията трябва да осигури по-прозрачно управление на публичните средства и да даде на гражданите по-голяма възможност да контролират разходите за собственото си здравеопазване.